11.05.2017 18:12:28

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde 96.491,03 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, günü yüzde 1,12 azalışla 95.114,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.080,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,40 ile ulaştırma oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan ve 96.491,03 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki satış dalgasının etkisiyle düşüşe geçti. Endeks, gün içinde en düşük 95.015,45 puanı görmesinin ardından analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 95.000 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden endeksin, dünya borsalarının yüzde 0,5'i aşan kayıpları ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçtiğini ifade etti.

Yarın Almanya büyüme, Avro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 95.000 seviyesinin destek, 97.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.







