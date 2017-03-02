02.03.2017 18:30:20

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,69'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,69'luk yükselişle tamamladı

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Borsa günü yüzde 0,69'luk yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,69'luk yükselişle tamamladı. Endeks 613,63 puanlık artışla 89 bin 933 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 1,06 değer kazandı.