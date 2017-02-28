28.02.2017 18:42:07

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,33'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,33'lük düşüşle tamamladı

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Borsa günü yüzde 0,33'lük düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,33'lük düşüşle tamamladı. Endeks 287,08 puanlık azalışla 87 bin 478 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi de yüzde 1,09 değer kaybetti.