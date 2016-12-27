27.12.2016 18:05:24

Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa günü yüzde 0,43'lük düşüşle tamamladı.

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Borsa günü yüzde 0,43'lük düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,43'lük düşüşle tamamladı. Endeks 329,06 puanlık düşüşle 76 bin 699 puandan kapanırken toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.