01.03.2017 10:05:04
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,28'lik yükselişle başladı. Endeks, 241,77 puanlık artışla 87 bin 720 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,28'lik yükselişle başladı.Borsa, güne yüzde 0,28'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,28'lik yükselişle başladı. Endeks, 241,77 puanlık artışla 87 bin 720 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.