23.02.2017 10:11:58
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,36'lık yükselişle başladı. Endeks, 320,05 puanlık artışla 88 bin 851 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,36'lık yükselişle başladı.Borsa, güne yüzde 0,36'lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,36'lık yükselişle başladı. Endeks, 320,05 puanlık artışla 88 bin 851 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı.