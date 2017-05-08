09.05.2017 10:04:11

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 yükselişle 93.845,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 12,73 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile bilişim oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 94.530,87 puana kadar yükselmesinin ardından dünya borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle 93.113,72 puana geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 93.832,70 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, döviz kurlarındaki değişimlerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini kaydetti.

Teknik açıdan endekste 92.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 95.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.







