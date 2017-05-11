11.05.2017 10:28:59
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,29'luk yükselişle tarihi rekorunu tazeleyerek başladı. Endeks, 279,49 puanlık artışla yeni rekorunu 96 bin 473 puandan taşırken, açılışta bankacılık endeksi 0,42, holding endeksi de 0,48 değer kazandı.
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne yüzde 0,29'luk yükselişle tarihi rekorunu tazeleyerek başladıBorsa güne yüzde 0,29'luk yükselişle tarihi rekorunu tazeleyerek başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,29'luk yükselişle tarihi rekorunu tazeleyerek başladı. Endeks, 279,49 puanlık artışla yeni rekorunu 96 bin 473 puandan taşırken, açılışta bankacılık endeksi 0,42, holding endeksi de 0,48 değer kazandı.