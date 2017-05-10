10.05.2017 16:29:01

Borsa 96 bini aştı

Borsa İstanbul 100 endeksi gün içinde kırdığı rekorunu 96 bin puanı aşarak yeniledi

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Borsa İstanbul 100 endeksi gün içinde kırdığı rekorunu 96 bin puanı aşarak yeniledi.Güne yüzde 0,22'lik düşüşle başlayan borsa günün ilk yarısında 95 bin 437 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 95 bin 289 puandan girdi. Ardından ikinci yarıda alımlarla yükselişine devam eden endeks, rekoru 96 bin 14 puana taşıdı.