02.03.2017 18:15:26

Borsa 90.000 sınırına yükseldi

-BIST 10 Endeksi Ocak 2015'ten bu yana en yüksek kapanışını kaydetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 artışla 89.933,88 puandan tamamladı. BIST 10 Endeksi Ocak 2015'ten bu yana en yüksek kapanışını kaydetti.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 613,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile gayrimenkul yatırım ortaklı oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişlere rağmen, küresel risk iştahındaki artışlarla, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 90.000 puan sınırına kadar yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon verisi, yurt dışında ise Avro Bölgesi imalat dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de imalat dışı Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) ile ABD Merkez Banksı Başkanı Janet Yellen'in konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin önemli destek, 91.100'ün ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,40 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,40) göre, bir önceki ay yüzde 9,22 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,68'e yükseleceği hesaplanıyor.

