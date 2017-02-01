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Bornova Beckerspor farklı yendi
01.02.2017 22:36:33

Bornova Beckerspor farklı yendi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig'in 22

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig'in 22. haftasında Bornova Beckerspor sahasında Mersin BŞB. Gelişim'i 106-68'lik skorla mağlup etti.

Bornova Beckerspor, rakibi karşısında oldukça üstün bir oyun sergilerken, bütün periyotları önde tamamladı ve salondan 106-68 gali ayrılarak puanını puanını 42'ye yükseltti.

ORAK: "LİGİN SONUNA KADAR MAĞLUBİYET ALMADAN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bornova Beckerspor Başantrenörü Olcay Orak, ligin son maçına kadar mağlubiyet almadan devam etmek istediklerini belirtti. Orak, "Rakibimiz eksikti. Bizim için kolay bir maç oldu fakat, iyi mücadele ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim takımını tebrik ediyorum. Bu ligin değerli takımlarından bir tanesi. Tabi bizim hedeflerimiz farklı. Maçı istediğimiz tempoda istediğimiz şekilde oynadık. Önümüzde ciddi bir seri var. Ordu, İzmit, Orman Gençlik, İstanbulgücü maçları var. Elimizden geldiği kadar sert ve daha iyi bir basketbol oynayıp, ligin sonuna kadar mağlubiyet almadan devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

KATKAT: "KADROMUZ ÇOK EKSİKTİ"

Mersin BŞB. Gelişim Başantrenörü Dursun Katkat ise, "Rakibimiz ligin lider takımı. Belli bir hedefi olan takım. Bizim hedeflerimiz daha çok gelişim takımı olduğumuz için gençlerimize deneyim kazandırmak. Her kazandığımız ve kaybettiğimiz maçtan biz edinimler çıkarıyoruz. Bunu genç oyuncularımıza deneyim olarak kazandırmaya çalışıyoruz. Bu maçta da bazı deneyimlerimiz var elbette. Ayrıca kadromuz çok eksikti. Yabancı oyuncumuzun sakatlığı bir yana bir de süper ligde mücadele eden A takımımıza oyuncu kazandırmak ve o takımın kadrosunu zenginleştirmek gibi de bir görevimiz var bizim. Bugün euroleague maçımız da vardı bizim. A takım kadrosunda bazı oyuncularımızı bıraktık. Dolayısıyla buraya eksik geldik. Gençlerimiz Becker karşısında iyi mücadele verdiler. Hatalarımız da oldu. O hataları telafi etmeye çalışacağız. Rakibimizi tebrik ederiz, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bornova Beckerspor, cumartesi günü Ordu Sportif ile karşılaşacak.

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