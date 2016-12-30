30.12.2016 22:39:29

Bornova Becker Spor deplasmandan eli dolu döndü

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bornova Becker Spor deplasmanda karşılaştığı Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımını 56-61 yenerek 16

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bornova Becker Spor deplasmanda karşılaştığı Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımını 56-61 yenerek 16. galibiyetini aldı.Maç boyu başa baş giden mücadelede, Bornova Becker Spor 4 periyodu da önde kapattı. İlk periyot Nihal Güngör'ün son saniyede attığı 3'lük ile 14–16 tamamlanırken, ikinci periyot 25-33, üçüncü periyot 40–48 bitti. Maçın son 2 dakikasına beraberlik ile girilirken, Esra'nın attığı 3'lük ile öne geçen Bornova Becker Spor maçı 56–61 kazandı. Bu galibiyetle Bornova Becker Spor, 16. galibiyetini aldı.Maç sonucunda açıklamalarda bulunan Bornova Becker Spor Baş Antrenörü Olcay Orak, "Ligin önemli takımlarından bir tanesine karşı oynadık. Zorlu bir deplasmandı. Maçın sonunda son periyotta çok iyi top oynadık. Çok iyi müdafaa yaptık. Son şutu sokmamız çok önemliydi. Teşekkür ediyorum hem Yiğit başkana hem de Kırçiçeği Bodrum takımına. Çok güzel bir maç oldu. Önümüzdeki hafta Cuma günü Edremit Belediyesi Gürespor ile bir maçımız var. Muhtemelen o maçta bu şiddetle geçecek. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Kırçiçeği Bodrum Basketbol Başantrenörü Derya Özyer ise, "Öncelikle rakip takımı kutluyorum. İyi bir mücadele oldu iki takım adına da. Kazanmak tabii ki istiyorduk. Kendi evimizde böyle bir maçı kazanmak bizim açımızdan çok büyük bir artı getirecekti. Ben başka konulara değinmeyeceğim, çünkü maçı bir daha seyretmem lazım. Ama teknik anlamda değerlendirecek olursak, 18 top kaybı çok fazla ve onların yaptığı savunmaya organize olamadık. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Mücadele açısından ilk yarı değil ama ikinci yarı memnunum. Ama hücum açısından baktığımızda, hem yüzdelerimiz çok düşük, hem yaptığımız top kayıpları, hem de organizasyondaki sıkıntılarımızı düzeltmek gerekiyor. Bu da benim işim. En kısa sürede düzeltip yolumuza devam edeceğiz. Bornova Becker'i de mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum, bundan sonrası için başarılar diliyorum" dedi.Bornova Becker Spor, 06 Ocak Cuma günü ligin ilk devresinin son maçında, Edremit Belediyesi Gürespor ile kendi evinde karşılaşacak.