04.02.2017 17:45:53

Bornova Becker Spor deplasmanda kazanmayı bildi

Bornova Becker Spor Başantrenörü Olcay Orak, 'Sert olmasını beklediğimiz bu karşılaşma bizim açımızdan iyi bir skorla sonuçlandı. Biz lig içinde rakip ayırmadan mücadele ediyoruz' dedi.

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Bornova Becker Spor Başantrenörü Olcay Orak, "Sert olmasını beklediğimiz bu karşılaşma bizim açımızdan iyi bir skorla sonuçlandı. Biz lig içinde rakip ayırmadan mücadele ediyoruz" dedi.Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde lider Bornova Becker Spor deplasmanda Ordu Sportif A.Ş.'ı 99â€"66 yendi.Bornova Becker Spor Başantrenörü Olcay Orak, "Sert olmasını beklediğimiz bu karşılaşma bizim açımızdan iyi bir skorla sonuçlandı. Biz lig içinde rakip ayırmadan mücadele ediyoruz. Takımların sıralamalarına bakmadan bütün ciddiyetimizle rakiplerimize saygı duyarak antrenmanlarımızı yapıp, maçlarımızı oynuyoruz. Bugünde sahaya çok güzel görüntüler koydu arkadaşlarım. Bütün oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.Hakan Yiğit: "Maç için söyleyecek bir şey yok"Ordu Sportif A.Ş. Baş Antrenörü Hakan Yiğit ise, "Oyunun başında aslında bu hafta düşünüp, çalışıp, yaptığımız her şey çok iyi gidiyordu. Maça içeride 1-4 sert savunma ile başlayacaktık. Seken topları ve ribaundları alıp, özellikle Jordan'ı iyi tutup hızlı hücumlarla savunmaya yerleşmeden, açık düşürüp, bulduğumuz sayılarla da maçı götürmeyi düşünmüştük. Öyle de gidiyordu, sıkıntı yoktu ama orada çalınan bir kasıtlı faul, onu bir defa daha izleyeceğim. Eyfel'in yaptığını tasvip etmiyorum ama benim şuan başka 4 numaram yok. Takımımda 4 ve 5 numaram olmadan tek uzunla kaldık. Çıktıktan sonra gördük, hiçbir ribaundu da alamadık. Maç için söyleyecek bir şey yok. Eyfel çıktıktan sonra düşündüğümüz hiçbir şeyi yapamadık, ribaund alamadık çünkü çok kısaldık. Bir tarafta Nazlı, bir tarafta Duygu, zaten diğer oyuncularda size olarak bizden üstün. Bundan sonra bizi zor günler bekliyor. Birkaç galibiyet daha alıp ligde kalmaya bakacağız. Herhangi bir oyuncu transfer etme şansımız yok. İstemediğimiz sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Bornova Becker'i tebrik ediyorum. İyi bir takım oldular. Süper ligden oyuncu takviyesi yaptılar. Artık onlar bu ligin favori takımlarından biri. Onları yeniden kutluyorum" dedi.