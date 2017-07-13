13.07.2017 13:43:32

Boris Nemtsov'un katiline 20 yıl hapis

Rus muhalif lider Boris Nemtsov'un katiline 20 yıl hapis cezası verildi. Boris Nemtsov'un öldürülmesine yardımcı olanlar 11 ila 19 yıl arasında ceza aldı.

Geçen ay Nemtsov'u 2015 yılanda öldürmekten dolayı 5 kişi suçlu bulunmuştu. Ancak muhalif liderin müttefikleri soruşturmanın örtbas edildiği, onun öldürülmesini emredenlerin serbest kaldığını söyledi.



Nemtsov 27 Şubat 2017 tarihinde Kremlin yakınlarındaki Bolshoy Moskovoretsky köprüsünde kız arkadaşıyla yürürken sırtından vurulmuştu.



Katil bir arabayla kaçmış Nemtsov olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Vladimir Putin'in önemli bir muhalifi olan Nemtsov'un öldürülmesi muhaliflerde büyük infiale yol açmıştı. Nemtsov, öldürülmesinden birkaç saat önce Vladimir Putin'in siyasetini kınadığı ve Kremlin'in Ukrayna'daki şiddet olaylarını kışkırttığı iddiasıyla hükumete karşı Bahar yürüyüşü yapmayı planladığı kaydedildi. Putin'in sözcüsü bu iddianın mantıksız ve kabul edilemez olduğunu söylemişti.