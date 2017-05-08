09.05.2017 11:30:48

Bordan üretilen yapıştırıcı ameliyatlarda kullanılabilecek

İnönü Üniversitesinde bilim adamları tarafından üretilen bor madeni destekli yapıştırıcı, ameliyatlarda, vücut içinde ve dışında kullanılabilecek- Öğretim üyeleri Prof. Dr. Ateş ve Doç. Dr. Köytepe, 6 yıllık bir çalışma sonucu ürettikleri yapıştırıcının patentini aldı- Prof. Dr. Ateş: - 'Bor temelli yapıştırıcı ameliyatlarda, vücut içi operasyonlarda ve vücut dışındaki yaralarda da kullanılabilir

ORHAN YOLDAŞ - İnönü Üniversitesinde bilim adamları tarafından 6 yıllık bir çalışma sonucu üretilen ve patenti alınan bor madeni destekli yapıştırıcı, ameliyatlarda, vücut içi operasyonlarda ve vücut dışı yaralanmalarda kullanılabilecek.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Burhan Ateş ve Doç. Dr. Süleyman Köytepe, 2011'de Turgut Özal Tıp Merkezindeki cerrahların ameliyatlarda kullanılmak üzere biouyumlu yapıştırıcı talebi üzerine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler (BAP) destekli çalışma başlattı.

Yapıştırıcı üzerinde uzun yıllar araştırma yapan Prof. Dr. Burhan Ateş ve Doç. Dr. Süleyman Köytepe'in yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi verdi ve ameliyatlarda, vücut içi ve dışında kullanılabilecek "Bor temelli mukavemeti arttırılmış antibakteriyel ve biouyumlu poliüretan yapıştırıcı" üretildi.

Prof. Dr. Ateş ve Doç. Dr. Köytepe, Türk Patent Enstitüsünden yapıştırıcının patentini aldı.

- Seri üretime geçecek

Prof. Dr. Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doku yapıştırıcılarının özellikle cerrahi operasyonlarda önemli ve kullanımın da yaygın olduğunu belirterek, tıp fakültesinden kendilerine gelen talepler doğrultusunda ilk çalışmalarına 2011'de başladıklarını söyledi.

Çalışmalar sonucunda bu yılın başlarında bor madeninden yapıştırıcıyı ürettiklerini ve patentini aldıklarını kaydeden Ateş, formülasyonun biyouyumluluğunun yanında antibakteriyel özelliğinin de bulunduğunu ifade etti.

Biyouyumlu yapıştırıcıyı seri üretime geçirmek için firmalarla görüştüklerini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Amacımız biyouyumlu ve güçlü yapıştırma gücünü içinde barındıran yapıştırıcı yapmak. Ülkemizde bunun üretimine ilişkin çalışma mevcut değil. Biz aldığımız patentle çalışmayı üretime dökmeyi amaçlıyoruz. Projemizle ilgili Avrupa Birliği Accelerating the Commercialization of Technology (ACT) yatırım fonu aracılığı ile fizibilite raporu hazırlattık. Prototipini üretmeyi amaçlıyoruz. Ülkemiz açısından önemli bir katma değer oluşturacak proje olduğunu düşünüyoruz."

- "Dikişe alternatif olabilir mi diye çalışmalarımız sürüyor"

Ürettikleri yapıştırıcının kullanım amacının çok geniş olduğunu söyleyen Ateş, ürünlerinin mevcut yapıştırıcılara alternatif olabileceğini aktardı.

Yapıştırıcının ameliyatlar dışında farklı alanlarda da kullanılabileceğini anlatan Ateş, şunları söyledi:

"Bor temelli yapıştırıcı ameliyatlarda, vücut içi operasyonlarda ve vücut dışındaki yaralarda da kullanılabilir. Ayrıca vücut dışı yaralanmalar, sezaryen ameliyatlarında dikişleri destekleyici, dikişlerin arasına sıvı kaçmasını engelleyici olarak kullanılabilir. Bu sayede operasyon bölgesinde bir enfeksiyon oluşmasını önleyici olarak da fayda sağlayacaktır. Ayrıca dikişe alternatif olabilir mi veya dikişi çok çok azaltabilir mi diye çalışmalarımız sürüyor."

Doç. Dr. Süleyman Köytepe de üretilen yapıştırıcının moleküler yapısının belirlenmesi alanında çalışmalar yaptığını ve mevcut yapıştırıcıların bir kısmının yapıştırma gücünün düşük olduğunu ifade etti.

Yapısal tasarımını kendilerinin ortaya koyarak, kendilerine ait bazı grupları dizayn ettiklerini vurgulayan Köytepe, yapıştırıcının özelliklerini şöyle sıraladı:

"Özellikle polietilen glikolü vücut içi esnemeleri sağlaması için yapıya dahil ettik. Aynı zamanda alifatik karekterli izosiyanatlar kullandık. Bu sayede vücutta toksik etki oluşturmaması ve yapıştırıcının iyileşme periyoduna bağlı olarak vücutta dağılması, toksik yan ürünler ortaya çıkarmamasını sağladık. Bor temelli gruplar koyduk, antibakteriyel özellik sağlamak için. Böylelikle farklı bileşenden farklı özellik sağlayarak, literatürde mevcut olmayan bazı yapıştırıcı türlerini geliştirdik. Yapıştırıcı, mevcut ticari yapıştırıcılardan 20 kat daha güçlü ve literatürdeki pek çok yapıştırıcıdan daha fazla biyouyumluluğa sahip."