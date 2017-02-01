01.02.2017 10:58:52

Borç yapılandırması bozulana yeni fırsat

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü su borçlarını 2016 yılında 6736 Sayılı Torba Yasa kapsamında yapılandıran ancak ödemelerini aksatan yada peşin ödemek isteyip de ödeyemeyen vatandaşlara borçlarını yeniden yapılandırma şansı tanıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü su borçlarını 2016 yılında 6736 Sayılı Torba Yasa kapsamında yapılandıran ancak ödemelerini aksatan yada peşin ödemek isteyip de ödeyemeyen vatandaşlara borçlarını yeniden yapılandırma şansı tanıyor.6736 Sayılı Torba Yasa ile su borçlarını yapılandıran ancak ödeyemeyen ve buna bağlı olarak yapılandırması bozulan vatandaşlar 30 Nisan 2017 tarihine kadar ASKİ Genel Müdürlüğüne ve şubelerine müracaat ederek başvurularını yapabilirler. Bu durumda olanlar 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ilk taksitini yada peşin olarak ödemesini yapabilirler.ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, 6736 Sayılı Torba Yasa ile su borçlarını yapılandıran vatandaşların çeşitli nedenlerden dolayı bozulan yapılandırmalarına yeniden olanak sağlayan bu fırsatı kaçırmamaları ve son güne bırakmamaları gerektiğinin altını çizerken ASKİ personelinin de bu konuda Adanalılara en iyi hizmeti sunacağını belirtti.