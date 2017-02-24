24.02.2017 13:38:20

Borç cinayetine 18 yıl hapis

Kayseri'de alacak-verecek kavgası sonrası 50 yaşındaki pazarlamacıyı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 46 yaşındaki sanığa 18 yıl hapis cezası verildi. Sanık, 'Öldürülme korkusuyla yanımda av tüfeğini taşıyordum. Pişmanım efendim' dedi.

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Kayseri'de alacak-verecek kavgası sonrası 50 yaşındaki pazarlamacıyı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 46 yaşındaki sanığa 18 yıl hapis cezası verildi. Sanık, "Öldürülme korkusuyla yanımda av tüfeğini taşıyordum. Pişmanım efendim" dedi.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.B., öldürülen Osman S.'nin şikayetçi yakınları H.S., M.S., İ.S. ve M.S. ile avukatlar hazır bulundu.8 Aralık 2016'da Organize Sanayi Bölgesi'nde pazarlamacı Osman S.(50)'yi alacağı yüzünden av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan çelik eşya imalatçısı 46 yaşındaki sanık A.B. mahkemede, "Osman ağabeyin geçmişinin araştırılmasını istiyorum. Çoğu kişiyi dolandırdığı söyleniyor. Olay da zaten kazayla olmuştur. Öldürülme korkusuyla yanımda av tüfeğini taşıyordum. Pişmanım efendim" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin olayda öldürme kastı olmadığını, ağır tahrik altında kaldığını ve olay sonrası ambulansı arayarak, maktulün ölmemesi için elinden geleni yaptığını söyledi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.B.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Olayda hafif tahrik indirimi yapan mahkeme, müebbet hapis cezasını 18 yıla düşürdü.