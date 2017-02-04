04.02.2017 17:33:21

Boraks tesisinde yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmelerine ait boraks tesisinde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ilk etapta fabrika bünyesindeki itfaiye ekibi müdahale etti.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmelerine ait boraks tesisinde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ilk etapta fabrika bünyesindeki itfaiye ekibi müdahale etti.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de yangın ihbarından kısa süre sonra 2 araç ve 8 kişilik bir ekiple fabrikaya gelerek yangına müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken can kaybı ya da yaralanan kimse olmadı. Yangının çıkış sebebi henüz belli olmamakla birlikte incelemelerin devam ettiği öğrenildi.