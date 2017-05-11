11.05.2017 19:18:08
Milli Savunma Bakanlığı, Sinop'ta 280 km menzilli milli füze "Bora"nın testini gerçekleştirdi. Sinop'tan Karadeniz açıklarına bir atış gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından üretilen 610 mm çapındaki Bora, Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi.
(Osman Aksu /İHA)
Bora'yla Sinop'tan Karadeniz'e atış yapıldı
Türkiye'nin yerli ilk uzun menzilli füzesi Sinop'ta test edildiTürkiye'nin yerli ilk uzun menzilli füzesi Sinop'ta test edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Sinop'ta 280 km menzilli milli füze "Bora"nın testini gerçekleştirdi. Sinop'tan Karadeniz açıklarına bir atış gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından üretilen 610 mm çapındaki Bora, Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi.
(Osman Aksu /İHA)