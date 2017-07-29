29.07.2017 14:24:47

Bonzai içen genç yolcuların çabasına rağmen uyandırılamadı

İzmir'de bonzai kullandığı iddia edilen ve hareketsiz bir şekilde toplu taşıma aracında oturan bir genç, yolcuların tüm çabasına rağmen uyandırılamadı.



Uyuşturucu madde kullanan gençlerin ibretlik halleri her gün yürekleri sızlatırken, güpegündüz sentetik uyuşturucu madde olan "bonzai" içen bir gencin görüntüsü yürekleri yaktı.



İzmir'de şehir içi yolcu taşıyan banliyö treni İZBAN'a binen yolcular, koltukta hareketsiz duran genci görünce önce uyuyor zannetti: Hiçbir tepki vermeyen ve insanların üzerine düşecek gibi duran gencin uyumadığını fark eden vatandaşlar, gencin bonzai içtiğini anladı. Öylece hareketsiz duran genci ineceği durağı kaçırmaması için uyandırmaya çalışan vatandaşlar, bir müddet genci salladı. Tepki gelmeyince pes eden vatandaşlar, 'Bırakın, nereye kadar giderse gitsin' dedi. Gencin ibretlik görüntüsü ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.