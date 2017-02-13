13.02.2017 12:37:34

Bombalı saldırıdaki kamyonu temin edilen terörist yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bomba yüklü kamyonla düzenlenen terör saldırısında, kamyonu temin ettiği belirlenen terörist y

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bomba yüklü kamyonla düzenlenen terör saldırısında, kamyonu temin ettiği belirlenen terörist yakalandı.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Cizre ilçesinde 26.08.2016'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bombalı araçla yapılan saldırıda kullanılan kamyonu temin eden ve firarda olan bölücü terör örgütü mensubu yapılan operasyonla yakalandı" denildi.