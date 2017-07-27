27.07.2017 16:02:21

Bombalar altında hayvan kurtarma operasyonu

Suriye'deki savaştan etkilenen hayvanlar tedavi için Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan hayvan kurtarma merkezine getirildi. Hayvanları taşıyan konvoyun bombalar altında geçen bin 200 kilometrelik tehlikeli yolculuğunun görüntülerine İHA ulaştı.



Suriye'deki savaş insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Suriye'de bulunan hayvanat bahçelerinde savaştan etkilenen ve tedavi edilmesi gereken 2 ayı, 2 kaplan, 2 sırtlan ve 3 aslan olmak üzere toplam 9 hayvan, 21 Temmuz'da Orman Su İşleri Bakanlığı başta olmak üzere, hayvan koruma dernekleri katkılarıyla Kilis'e getirildi. Geçtiğimiz gün Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacabey Ova Korusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'ne getirilen hayvanların tedavisine başlandı.



Suriye'deki 'Dört Pençe' sihirli dünya eğlence parkındaki hayvanları kurtarma operasyonunun bombalar altında geçen Suriye etabının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde savaşın ardından Amerika'ya giden Suriyeli bir zengine ait olduğu öğrenilen yaban hayvanlarının eğlence parkındaki bitkin halleri, gönüllü sivil toplum aktivistlerinin hayvanları kendilerine getirebilmek için yanlarında getirdikleri su ve etleri hayvanlara yedirmeleri dikkat çekti.



BOMBALAR ALTINDA TEHLİKELİ YOLCULUK



Yüzlerce hayvan Halep'teki eğlence parkında savaş dolayısıyla mahsur kaldı. İlgi eksikliği, hayvanlara yemek verilmemesi ve tıbbi müdahalelerin yapılmaması yüzünden birçok hayvan eğlence parkında öldü. Kurtarılanlar ise yapılan operasyonla Bursa'ya transfer edildi. Kurtarılan 9 hayvan Suriye- Türkiye sınırından 1200 kilometre uzaklıktaki kurtarma merkezine nakledildi. 3 aslan, 2 kaplan, 2 ayı ve 2 sırtlan önce gönüllü aktivist doktorlar tarafından bayıltıldı. Tek tek kafeslere alınan hayvanlar tırlara yüklenip Türkiye sınırına doğru yola çıktı. Tırların yolculuğu sırasında çekilen görüntülerde geçiş güzergahı üzerinde patlayan bombalar yolculuğun tehlikeli boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.



"ŞU ANA KADAR YAPTIĞIMIZ EN TEHLİKELİ VE EN ZOR GÖREVDİ"



Suriye - Bursa hattındaki yolculuğun detaylarını anlatan aktivist Dr. Amir Khalil, "Bu kurtarma operasyonu şu ana kadar yaptığımız en zor görevlerden biriydi. Suriye'deki savaşı ve ortamı düşündüğümüzde, imkansız bir görevdi. Hayvanları iki farklı aşırıcı muhalif grubun kontrolünde bölgelerden almak zorundaydık. Dünyadaki bütün ülkelerin savaştığı bir bölgeden bahsediyoruz. Amerikalılar, Suriyeliler, Ruslar Türkiye'nin savaştığı bu bölgeyi daha detaylı incelediğimizde bölge halkının ne acılar çektiğini daha iyi anlıyoruz. Böyle güzel bir ülkeyi bu halde görmek çok üzücü. Acı çeken bu insanlarla beraber hayvanlar da burada mahsur kalmıştı. Kurtarma ekibinin yaptığı kurtarma operasyonunu ve Suriye'den Türkiye'ye olan yolculuğu inanılmazdı. Bir kafesi bile dışarı çıkarmak imkansız görünüyordu" diye konuştu.



Vahşi hayvan veterineri Dr. Frank Goeritz ise, kurtarılan hayvanların yol boyunca gıda takviyesini ve sağlık durumlarını kontrol ettiklerini söyledi.



Öte yandan operasyonun ikinci kısmında Suriye'de kalan 2 aslan ve 2 köpeğin de Karacabey'deki kurtarma merkezine getirileceği öğrenildi.