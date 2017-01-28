28.01.2017 09:45:17

Bomba yüklü araç yakalandı

Fırat Kalkanı Harekatı’nı icra eden unsurlar, Cerablus’ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoyunu hedef alan bomba yüklü aracı ele geçirdi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; 21 Ocak 2017 tarihinde Cerablus'u hedef alan bomba yüklü bir araç, Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden unsurlarca saldırıyı gerçekleştiremeden ele geçirildi. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatacak saldırgan sağ olarak yakalandı.

Saldırganların ifadelerinden, aracın Münbiç'ten hareket ettiği ve Cerablus'ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoylarını hedef alacağı anlaşıldı. Her ikisinin de ifadesinde eylem talimatını Münbiç'te bulunan PYD/PKK mensuplarından aldıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

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