26.02.2017 09:28:12

Bomba imha uzmanını gördüler, görüntü çekmeye koştular

Kayseri'de şüpheli çanta ihbarına gelen bomba imha uzmanını gören meraklı vatandaşlar, uyarılara aldırmadan ellerindeki cep telefonu ile görüntü almaya çalıştı.

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Kayseri'de şüpheli çanta ihbarına gelen bomba imha uzmanını gören meraklı vatandaşlar, uyarılara aldırmadan ellerindeki cep telefonu ile görüntü almaya çalıştı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Barış Manço Caddesi'nin kesiştiği kavşakta şüpheli çanta olduğunun ihbar edildiği öğrenildi. Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekibi, çantanın bulunduğu yerde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Barış Manço Caddesi'nde trafiği de kesen polis ekipleri, bomba imha uzmanına çantaya müdahale etmesi için haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giydiği sırada bazı vatandaşlar da görüntü almaya çalıştı. Polis ekipleri vatandaşları uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.Güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra bomba imha uzmanı elindeki fener ile çantayı kontrol etti ve boş olduğu belirlenen çantayı aldı. Çantayı ve bomba imha uzmanını görüntüleyebilmek için polis aracının yanına gelen meraklı vatandaşlar yine polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.Bomba imha uzmanının çalışmasından sonra kapatılan yollar yeniden trafiğe açıldı.