03.03.2017 11:07:57

Bomba eğitimi almış terörist sınırda yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bomba eğitimi almış PKK/PYD'li bir terörist sınırda görev yapan aske

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bomba eğitimi almış PKK/PYD'li bir terörist sınırda görev yapan askerler tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar TİGEM işletmesi arazisinde yer alan Cırcıp deresi mevkiinden sınırı yasa dışı yollarla aşarak Suriye'den Türkiye topraklarına giren T.Y. isimli PKK/PYD'li terörist 1. Hudut Komutanlığında görev yapan askerler tarafından fark edilerek kıskıvrak yakalandı. ilk sorgusunun ardından T.Y. isimli terörist İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Sorgusu devam eden T.Y. isimli teröristin Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde bomba eğitimi aldığı ve Türkiye'ye kanlı eylemler için geldiği öğrenildi.(Uğur Kuş/İHA)