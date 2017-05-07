07.05.2017 21:37:00

Boluspor - Şanlıurfaspor maçının ardından

TFF 1. Lig 32. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

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TFF 1. Lig 32. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, rakibin bekledikleri gibi oynadığını belirterek, "Bizi daha çok ikinci alanda karşılayıp kaptırmış olduğumuz toplarla kontraya çıktılar çünkü ileride çok hareketli oyuncuları vardı. Bunu daha önce oynamış olduğu karşılaşmalarda da çok iyi gördük. Nitekim yemiş olduğumuz gol de buna benzer bir goldü. Bu tür karşılaşmalarda daha çok kanat oyuncuların devreye girmesi gerekiyor. Bugün de maalesef kanatlarımız istediğimiz performansı gösteremedi. Ama buna rağmen girmiş olduğumuz pozisyonlar var, maalesef değerlendiremedik. Bazen olmadı mı olmuyor. Bugün o günlerden bir tanesiydi" dedi.Takımının arka arkaya 3 maç oynadığını ve yorgun olduğunu ifade eden Çapa, işin ciddiyetini çok iyi bildiklerini ifade ederek, "Diğer taraftan takımın üzerindeki yorgunluğu gözardı etmemek lazım. Çünkü pazar günü deplasmanda oynadık, perşembe günü oynadık ve bugün tekrar bir karşılaşma oynadık. Yani 7-8 günde 3 tane karşılaşma oynadık. Bu tür karşılaşmalara da yüzde yüz hazır olmanız lazım. Bizim oyuncularımızın da yüzde yüz hazır olduğunu söylersek yalan söylemiş oluruz. Bu da çok iyi bir şekilde gözüktü. Maç yarın oynanmış olsaydı tamamen değişik bir olay olurdu, bundan eminim. Çünkü bir gün daha fazla dinlenme zamanımız olacaktı. Bugün iyi bir fırsat vardı. Çünkü galip gelmiş olsaydık Play-off'u yüzde 85-90 garantileyecektik. Boluspor zoru seviyor. İki karşılaşma kaldı. Bu iki karşılaşmayı en iyi şekilde değerlendirip ilk 6'da bitireceğiz. Galip gelmiş olsaydık son haftaya kadar bazı şeyleri hesaba katarak umutlanacaktık. Ama olmadı. Haftaya yine bir karşılaşma var. Son karşılaşmayı da içeride bitireceğiz. Maçtan önceki yerimizi koruduğumuz için şu an bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.Şanlıurfaspor CephesiŞanlıurfaspor Teknik Direktörü Hayati Soydaş ise, oyuncularından bir tanesinin çocuğunun vefat haberini aldıkları için duygusal bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Sabah kalktığımızda Believe'nin çocuğunun vefat ettiği haberini aldık. Dolayısıyla bizim için duygusal bir gün başladı. Zaten futbol anlamında bulunduğumuz pozisyon itibariyle sıkıntılı bir durumumuz var hala. Futbolda kazanırsın kaybedersin bunların dönüşü var ama diğerinin dönüşü yok. Believe'ye sen ne istiyorsan öyle yapalım dedim. Ben maç oynayacağım dedi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Maç öncesi yaptığımız toplantıda da bu maçı onun için kazanacağımızı söyledik" dedi.Ligi mutlu sonla bitirmek istediklerini söyleyen Soydaş şunları kaydetti:"Camiamız adına çok mutlu bir sonuç aldık. Çünkü büyük bir çöküntüden çıkıyorsunuz çok kolay değil. Futbolcu kardeşlerim çok iyi mücadele ettiler. Çok isteklilerdi. Zaten geldiğimizde de bu işi başarmanın en büyük tarafı iyi mücadele etmek dedik. İyi mücadele edersek onun karşılığını alırız dedik."