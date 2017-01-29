29.01.2017 18:40:38

Boluspor - Elazığspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Boluspor evinde Elazığspor'a 2-1 mağlup olurken, Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 'İlk 6' iddiamız devam ediyor hedefimize ulaşacağımızdan şüphem yok' dedi. Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise, 'Boluspor gibi iyi oyun anlayışı olan bir takıma karşı deplasmanda alınan bu galibiyetin önemli olduğu kanaatindeyim' ifadelerini kullandı.

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TFF 1. Lig'de Boluspor evinde Elazığspor'a 2-1 mağlup olurken, Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "İlk 6' iddiamız devam ediyor hedefimize ulaşacağımızdan şüphem yok" dedi. Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise, "Boluspor gibi iyi oyun anlayışı olan bir takıma karşı deplasmanda alınan bu galibiyetin önemli olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bu şekilde hakem hataları devam ettiği sürece canımız yanmaya devam edecek. Kimse bu olaylara bakmıyor ama sürekli eleştiri alıyoruz. Bugünkü karşılaşmaya baktığımızda adilce yönetildiğini düşünüyorum. Maçın başlarında verilen kartlar adil değildi. Önümüzdeki 15 günlük süreç bizim için çok iyi olacak. Takıma yeni katılan oyuncularına uyumu açısından uzun bir zaman. Ben ilk 6 hedefimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Daha iyi futbol oynayan bir takım olacağız" diye konuştu.Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise, "İki takımın oyuncularını da kutluyorum. Bizim açımızdan bu karşılaşma çok önemliydi. 2 hafta kendi evimizde kaybettiğimiz 4 puan vardı. Hücum anlamında çok eksiklerimiz vardı. Takıma katılan oyuncularla daha iyi organize olan bir takım olduk. Boluspor gibi iyi oyun anlayışı olan bir takıma karşı deplasmanda alınan bu galibiyetin önemli olduğu kanaatindeyim. 2-0'lık sonuçtan sonra skoru koruma anlamında geri çekildi. 3. golü de bulabilirdik. Böyle maçlarda skoru koruyarak galip gelmek önemli. Her zaman iyi futbol oynamaya çalışıyoruz" dedi.