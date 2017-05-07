07.05.2017 12:25:43

Bölücü terör örgütünün patlayıcı tuzakları imha edildi

Güvenlik güçleri, Bingöl ve Bitlis'teki arazi aramalarında belirledikleri el yapımı patlayıcıları imha etti - Bitlis, Diyarbakır ve Kars'ta bölücü terör örgütünün patlayıcı yapımında kullandığı çok miktarda malzeme ele geçirildi

Güvenlik güçleri tarafından Bingöl ve Bitlis'te icra edilen arazi aramalarında, bölücü terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan önemli yurt içi olaylara ilişkin açıklamaya göre, Bingöl'ün Genç ilçesi ile Bitlis merkezdeki arazi aramalarında teröristlerce hazırlanmış el yapımı patlayıcılar bulundu.

Bitlis'te 90 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan ve Bingöl'ün Genç ilçesinde belirlenen birer el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki arazi aramasında toprağa gömülü 20 kilogram amonyum nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, Mutki ilçesinde de bir sığınakta 250 kilogram gıda maddesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, Kars'ın Selim ilçesinde icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü 12 dolu tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile muhtelif yaşam malzemeleri tespit edildi.