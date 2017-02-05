05.02.2017 14:12:15

'Bolu, turizm sektörünün göz bebeği olacak'

Bolu Belediyesi ve Belediye Başkanları Birliği tarafından Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 'Bolu, çok özel ve korunması gereken nadide bir çiçek gibi' dedi.

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Bolu Belediyesi ve Belediye Başkanları Birliği tarafından Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Bolu, çok özel ve korunması gereken nadide bir çiçek gibi" dedi.Bolu Belediyesi ve Belediye Başkanları Birliği'nin merkez mahalle muhtarları için düzenlediği eğitim seminerine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç katıldı. Toplantının kapanış konuşmasında Bolu hakkında değerlendirmelerde bulunan Güvenç, "Yararlı bir eğitim semineri olduğunu düşünüyorum. Dolu dolu 2 gün geçirdik. Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz'ın da yoğun geçen programının ardından aramıza katılması ve bizlere Bolu'yla ilgili projelerini anlatan sunum yapması programı taçlandırdı. Bolu, korunması gereken nadide bir çiçek gibi. İnanıyorum ki bu doğal güzellikler modern dünyanın güzel imkanları ile buluşturularak turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bolu, kısa sürede turizm sektörünün göz bebeği olacak" dedi.