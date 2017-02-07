07.02.2017 12:18:55

Bolu'dan Çanakkale'deki depremzedelere 100 konteyner gönderiliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremden evleri zarar gören vatandaşlar için Bolu'dan 100 adet konteynerın gönderilmesine başlandı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremden evleri zarar gören vatandaşlar için Bolu'dan 100 adet konteynerın gönderilmesine başlandı.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün meydana gelen 5,3 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında evleri zarar gören vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için 100 adet konteyner gönderilmek üzere tırlara yüklenmeye başladı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait odun deposunda bulunan 384 konteynerden 100 tanesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde tırlara 2'şer tane konularak yola çıkıyor.Çanakkale'ye gidecek olan tır şoförü Yasin Küçük, "depremzedelere yardım için 50 araçla konteyner yüklemek için geldik. Bugün akşama kadar yükleyip yola çıkacağız. Yola çıkan araçlarımız var, yüklenen araçlar gidiyor. Hiçbir sorun yok. 50 tırın tamamının yerine ulaşması en geç yarın akşam olur" dedi.