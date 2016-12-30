30.12.2016 15:16:31

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

İstanbul Ankara karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

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İstanbul Ankara karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ve TEM otoyolu mevkilerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, güzergahta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor. D-100 karayolunun Bolu Düzce il sınırında kar yağışı etkisini daha fazla gösteriyor. Kar yağışının yeni yılın ilk günlerine kadar devam etmesi bekleniyor.