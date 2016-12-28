28.12.2016 19:13:07

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM Otoyolu mevkilerinde etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının Perşembe ve Cuma günleri de devam edeceğini belirtti. Karayolları ekipleri trafikte herhangi bir aksamaya neden olmaması için yollarda tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sürücüler yol üzerinde ışıklı levhalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, yetkililer sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.