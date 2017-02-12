12.02.2017 17:56:16

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Ajanslarda yer alan habere göre, kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri kesimi ile D-100 Karayolunun Bakacak, Karanlıkdere ile Seymenler mevkilerinde başladı. Yağış bölgede etkili olmazken, ulaşım sorunsuz seyrediyor.

Karayolları ekipleri, olası aksamalara karşı her iki yolun Bolu Dağı kesiminde hazır bir şekilde bekletiliyor.

Öte yandan İl Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla hafif kar yağışı olacağını, hafta içerisinde ise etkisini artırmasının beklendiğini ifade etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder