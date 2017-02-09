09.02.2017 18:49:46

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.Ankara ve İstanbul arasında en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinde başlayan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler ışıklı tabelalarla hız yapmamaları konusunda uyarılıyor. Polis ekipleri de sürücüleri sis lambalarını yakmaları konusunda uyarıyor.