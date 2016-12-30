31.12.2016 10:59:20

Bolu Dağı 2016 yılına karla veda ediyor

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor. Kar yağışı ile siste Bolu dağında etkili oluyor.

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Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor. Kar yağışı ile siste Bolu dağında etkili oluyor.İstanbul Ankara arasında en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yol güzergahında kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparken polis ekipleri de sürücülerin zincir takmaları ve yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle yavaş gitmeleri yönünde uyarılarda bulundular.