25.02.2017 15:26:49

Bolu'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bolu'da yalnız yaşadığı öğrenilen ve kendisinden iki gündür haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

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Bolu'da yalnız yaşadığı öğrenilen ve kendisinden iki gündür haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Bolu'da Semerkant Mahallesi Şehit Murat Caddesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Cantekin K.'dan (48) 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları Cantekin K.'nın evine geldi. Cantekin K.'nın televizyonun açık olmasına rağmen kapıyı açmamasından şüphelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Cantekin K.'nın evinin salonunda hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Cantekin K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Cantekin K.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.