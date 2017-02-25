Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı

26.02.2017 09:25:35
Bolu'da trafik kazası: 4 yaralıBolu'da minibüs ile patates yüklü traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet Gücükoğlu yönetimindeki 34 KJ 569 plakalı minibüs, Organize Sanayi yakınlarında Servet Gücüyener idaresindeki 14 AS 835 plakalı patates yüklü traktöre arkadan çarptı.
Kazada sürücü Gücükoğlu ile minibüste bulunan Mervenur Gücükoğlu, Metin Açık ve Filiz Nalbant yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan patatesler, karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile toplandı.