28.12.2016 23:49:32

Bolu'da taşımalı eğitime kar engeli

Bolu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 1 günlük izin verildi.

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Bolu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 1 günlük izin verildi.Bolu Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 29 Aralık Perşembe günü bir günlük idari izinli sayılacaktır. İl merkezinde eğitime devam edilecektir. Tatil kararı sadece taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. İlçelerle ilgili kararı Kaymakamlıklar verecektir" dedi.