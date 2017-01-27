Bolu'da FETÖ şüphelisi 5 öğretmen adliyeye sevk edildi
Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 5 öğretmen gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 5 öğretmen gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen 5 öğretmen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Örgütün haberleşme programı 'bylock' kullandığı iddia edilen öğretmenler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.