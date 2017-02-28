28.02.2017 11:31:57

Bolu'da FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri öğretmen ikisi asker 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri öğretmen ikisi asker 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen Figen Turhan, yine meslekten ihraç edilen Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay Emrullah Çelik ve Şırnak Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli üsteğmen Musa Kolay Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.