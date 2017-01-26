26.01.2017 13:34:16

Bolu'da FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Bolu, Bursa, Malatya, İstanbul, Sakarya, Kütahya, Adana ve Osmaniye'de eş zamanlı başlatılan operasyonda 20 şüpheli Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. 20 şüpheliden 11'i polis 2'si öğretmen 13 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.