11.02.2017 01:01:35

Bolu'da çıkan yangında halı yıkama dükkanı kül oldu

Bolu'da içerisinde çok fazla kimyasal madde bulunduğu öğrenilen bir işyerinde yangın çıktı. Yangın sonrasında işyeri kullanılamaz hale geldi.

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Bolu'da içerisinde çok fazla kimyasal madde bulunduğu öğrenilen bir işyerinde yangın çıktı. Yangın sonrasında işyeri kullanılamaz hale geldi.Olay, saat 22:45 sıralarında Bolu'nun Doğancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı yıkama sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İçerisinde çok fazla kimyasal madde bulunduğu öğrenilen işyerinin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kimyasal maddeler nedeniyle hızla yayılan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında söndürülebildi. Olay yerine gelen işyeri sahibi dükkanının yandığını görünce işyeri önünde bulunan lüks aracını kurtarmak için çekici istedi. Lüks araç yanan işyerinin önünden çekici yardımıyla kurtarıldı.Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.