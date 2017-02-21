21.02.2017 16:00:40

Bolu'da Azerbaycan-Karabağ Parkı açılıyor

Bolu Belediyesi, Ermeni güçlerinin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası'nda 25 yıl önce gerçekleştirdiği 'Hocalı Soykırımı'nda katledilenleri unutmadı. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 613 soykırım kurbanı, 22 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'de Bolu Belediyesi tarafından hizmete açılacak 'Azerbaycan-Karabağ Parkı' ile anılacak. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz 'Har-ı Bülbül heykeli iki ülke kardeşliğinin bu topraklara atılan yeni tohumu olacak. Soykırımda

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Bolu Belediyesi, Ermeni güçlerinin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası'nda 25 yıl önce gerçekleştirdiği 'Hocalı Soykırımı'nda katledilenleri unutmadı. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 613 soykırım kurbanı, 22 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'de Bolu Belediyesi tarafından hizmete açılacak 'Azerbaycan-Karabağ Parkı' ile anılacak. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz "Har-ı Bülbül heykeli iki ülke kardeşliğinin bu topraklara atılan yeni tohumu olacak. Soykırımda hayatını kaybeden 613 canı Bolu'da yaşatacağımıza söz veriyorum" dedi.Bolu Belediyesi, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeni güçlerinin Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında gerçekleştirdiği soykırımda katledilen 613 sivilin anısını, hizmete açacağı parkta yaşatacak. Kentin Borazanlar Mahallesi'nde 2 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen Azerbaycan-Karabağ Parkı ile ilgili konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Hocalı Soykırımı, 25 yıldır gönlümüzde kanayan yaradır. Karabağ Savaşı sırasında işlenen bu insanlık suçu hafızalarımızda derin izler bırakırken, kara bir leke olarak tarihin kayıtlarına geçti. Hizmete açacağımız Azerbaycan-Karabağ Parkı ile katliam kurbanlarını bir kez daha hatırlayıp, onlardan günümüze mesaj ulaştıracağız. Bu mesaj hem insanlık suçlarının tarihin hiçbir döneminde unutulmayacağı, hiç kimse tarafından mazur görülemeyeceği, hem de Azeri-Türk dostluğunun ilelebet süreceği mesajı olacak." diye konuştu."Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır"Başkan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:"Azerbaycan ve Türkiye iki devlet, ama tek millettir. Azeri kardeşlerimizin eline dikken batsa bizim canımız yanar. Onların üstleri açılsa, biz burada üşürüz. Hocalı'nın 25 yıllık acısı, Azerbaycan'da olduğu gibi bizim için de hala taze. Onlar kilometrelerce ötemizde gerçekleştirilen bu vahşette hayatlarını kaybettiler, ama Bolu'da anıları yaşatılacak. Parka geleceklerden, burada dinleneceklerden bir isteğim olacak. 613 can gitti bu dünyadan. Kimi bebekti daha, kimi yeni canlara gebeydi. Onları unutmayalım. Birer Fatiha gönderelim onlara Bolu'dan, rahmet dileyelim gönülden. Tüm insanlık bu vahşetten ders çıkarmalıdır. Haklı davasında Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır, yanında yer almaya da devam edecektir."