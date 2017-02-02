02.02.2017 09:28:04

Bolu'da 6 dükkan alevlere teslim oldu

Bolu'da yöresel ürünlerin satıldığı 6 iş yeri çıkan yangında kül oldu.

İHA'nın edindiği bilgiye göre, yangın akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. D-100 karayolu Elmalık mevkiinde bulunan Hayreddin-i Tokadi Türbesi girişinde yöresel ürünlerin satıldığı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer iş yerlerine de sıçradı.

İş yerlerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında 6 iş yeri kül oldu. İş yeri kül olan Meryem Sakarya ise, yangını çaresiz gözlerle izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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