05.05.2017 17:49:02

Bölgesel medical sektör toplantısı Elazığ'da yapıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Elazığ TSO) bölge illerden gelen medikal sektörünün temsilcileri ile istişare toplantısı yapıldı.

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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Elazığ TSO) bölge illerden gelen medikal sektörünün temsilcileri ile istişare toplantısı yapıldı.Elazığ TSO'nın koordinesinde Elazığ, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren medikal sektörünün temsilcileri istişare toplantısında bir araya geldi.Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, sektörün sorunlarının çözümü noktasında bölgedeki diğer odalarla işbirliği yaparak takipçisi olacaklarını ifade etti.Medikal sektöründe son yıllarda ardı ardına yayınlanan çeşitli mevzuat ve düzenlemelere değinen Başkan Alan," Ancak sektörün düzene girmesi ve aynı zamanda gerçek manada bu işe yatırım yapan siz değerli işletme sahipleriyle haksız rekabet yaşanmaması için getirilen uygulamaların tüm işletmelere adil bir şekilde uygulanması halinde doğru olduğu kanaatindeyim. Odamızda yapmış olduğumuz toplantılar da iki önemli hususun öne çıktığını gördük. Bunlardan biri haksız rekabet konusu, diğeri ise medikal sektöründeki firmaların ödeme işlemlerinde batı illerine bağlanmış olmasıdır. Firma temsilcilerimiz, fatura ve evraklarda zaman zaman yaşanan mühür, imza, ibare eksikliği gibi ufak eksikliklerin, Sgk tarafından 10 günlük süre içerisinde tamamlanmasının istendiğini belirterek, işlemlerin İzmir'e alınmasıyla beraber, 10 günlük süre içerisinde yazışmaların yapılmasının ve eksikliklerin giderilmesinin mümkün olamayacağını belirtmişlerdir. Bu durumun hem sizleri hem de binlerce hasta ve hasta yakınını mağdur etmesi söz konusudur. Bu konu hakkında ilgili yerlere bir yazı göndererek çözüm talebinde bulunduk" dedi.Elazığ TSO 13. Meslek Grubu Temsilcisi Hakan Akan'da sektörün içinde bulunduğu sorunlarla ilgili genel bir değerlendirme yaptı.Toplantı bölge illerden gelen temsilcilerle istişarede bulunulmasıyla sona erdi.