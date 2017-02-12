12.02.2017 13:11:18

Bölgesel Kalkınmada Güç birliği Platformu Osmaniye'de buluştu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) önderliğinde oluşturulan Bölgesel Kalkınmada Güç birliği Platformu 'Barış Sonrası Bölgesel Kalkınma Projelerini' değerlendirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) önderliğinde oluşturulan Bölgesel Kalkınmada Güç birliği Platformu "Barış Sonrası Bölgesel Kalkınma Projelerini" değerlendirdi.Bölgesel Kalkınmada Güç birliği Platformunun 13'üncü toplantısı, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Antakya, Kilis ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve Kalkınma Ajansları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bugüne kadar her toplantıda bölgenin öncelikli alanları hakkında özel sunumlar ve görüşmeler yaparak farkındalık oluşturma ve çözüm üretmeye çalışan platformda, Osmaniye'de Barış Sonrası Bölgesel Kalkınma Projeleri masaya yatırıldı.Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teke, birbirlerine sınırı olan illerin işbirliği ve diyaloğunu arttırmayı ve iş alemini temsil eden kurumlar olarak ortak hedef ve çalışma alanları belirlemeyi hedefleyen Bölgesel Kalkınmada Güç birliği Platformunun iki yıldan beri bir araya gelerek bölgenin sorunlarına çözüm aradığını belirtti. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ise, "Bölgesel Kalkınmada Güç birliği Platformunu bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi için, birlikte hareket edebilmek için, daha yüksek ses çıkarabilmek adına önemsiyoruz. Platformda, yeni projeler üretmek için çalışacağız" dedi.Hıdıroğlu, "Bugünkü konuşmacımız bu amaçla burada. Katılımlarından dolayı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Politika Analisti Sn Yakup Peker'e, Barış Sonrası Bölgesel Kalkınma Projeleri hakkında verdiği bilgilerden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.