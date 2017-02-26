26.02.2017 19:12:52

Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 20. haftasında sahasında Pamukkale Spor'u konuk eden Aliağa FK, rakibini 2-0 mağlup etti.

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Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 20. haftasında sahasında Pamukkale Spor'u konuk eden Aliağa FK, rakibini 2-0 mağlup etti.Sarı-siyahlılara 3 puanı getiren golleri 53'te Sadullah ve 84'te Maxim kaydetti. Aldığı galibiyetle puanını 30'a yükselten Aliağa FK, 5. sıradaki yerini korudu. Konuk ekip ise 6 puanla ligin son sırasında kaldı.