26.02.2017 19:30:54
Çıkan olaylar sırasında 2 kişi yaralandı.
Bölgesel Amatör Lig maçında olay
Adıyaman'da Bölgesel Amatör Lig'de karşılaşan Adıyaman 1954 ile Araban Belediyespor arasındaki maç, taraftarların sahaya inmesi ve olayların çıkması nedeniyle hakem tarafından tatil edildiAdıyaman'da Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta Adıyaman 1954 ile Araban Belediyespor arasında oynanan maç, ev sahibi taraftarların sahaya inmesi nedeniyle hakem Adem Korkmaz tarafından tatil edildi.
Adıyaman Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma yoğun güvenlik önlemleri altında oynandı. Zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde konuk ekip Araban Belediyespor'un, rakibi karşısında 3-1 öne geçmesinin ardından Adıyaman 1954 taraftarları sahaya indi. Araban Belediyespor oyuncuları, taraftarların sahaya inmesiyle soyunma odasına yönelirken, zor anlar yaşadılar.
Statta görev yapan çevik kuvvet ekipleri taraftarlara müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.
Adıyaman Atatürk Stadı içinde başlayan olaylar stat dışına taştı. Taraftarların yabancı maddeler attığı Araban Belediyespor'a ait takım otobüsü kullanılmaz hale gelirken, Gaziantep plakalı resmi ve diğer araçlara taşlı saldırı yapıldı.
Çıkan olaylar sırasında 2 kişi yaralandı.