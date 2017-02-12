12.02.2017 20:56:58

Bölgesel Amatör Lig Kırşehirspor: 0 Yozgatspor: 2

Bölgesel Amatör Ligi'nin 18.hafta maçında Kırşehirspor evinde Yozgatspor'a 2-0 yenildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bölgesel Amatör Ligi'nin 18.hafta maçında Kırşehirspor evinde Yozgatspor'a 2-0 yenildi.Ahi Stadı'nda oynanan maçta ligde şampiyonluk iddiası kalmayan iki ekip Yeşil Kırşehirspor ile Yozgatspor karşı karşıya geldi.Mücadele 2-0'lık Yozgatspor'un üstünlüğü ile sona ererken Yozgatspor'un gollerini Yunus Emre ve İlkay kaydetti.Bu sonucun ardından Yozgatspor puanını 30 yaparken, Kırşehirspor ise 21'de kaldı.