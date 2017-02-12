12.02.2017 20:56:58
Bölgesel Amatör Lig Kırşehirspor: 0 Yozgatspor: 2
Bölgesel Amatör Ligi'nin 18.hafta maçında Kırşehirspor evinde Yozgatspor'a 2-0 yenildi.
Bölgesel Amatör Ligi'nin 18.hafta maçında Kırşehirspor evinde Yozgatspor'a 2-0 yenildi.
Ahi Stadı'nda oynanan maçta ligde şampiyonluk iddiası kalmayan iki ekip Yeşil Kırşehirspor ile Yozgatspor karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-0'lık Yozgatspor'un üstünlüğü ile sona ererken Yozgatspor'un gollerini Yunus Emre ve İlkay kaydetti.
Bu sonucun ardından Yozgatspor puanını 30 yaparken, Kırşehirspor ise 21'de kaldı.
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