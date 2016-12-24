24.12.2016 17:44:08

Boksta Türkiye'nin şampiyonları Bursa'da belli oldu

Türkiye Boks Federasyonu'nun düzenlediği ve bu yılın son büyük turnuvası olan 15 Temmuz Şehitleri Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bursa'da gerçekleşen final müsabakalarıyla sona erdi.

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Türkiye Boks Federasyonu'nun düzenlediği ve bu yılın son büyük turnuvası olan 15 Temmuz Şehitleri Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bursa'da gerçekleşen final müsabakalarıyla sona erdi.Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 29 ilden 108 sporcunun ringe çıktığı şampiyonanın final maçlarını Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve çok sayıda sporsever izledi.Geçtiğimiz dönemlerde Çanakkale, Antalya ve Malatya'da yapılan grup maçlarında kendi sıkletlerinde ilk 4'e giren sporcuların ringe çıktığı organizasyonda altın madalya kazanan isimler şöyle:46-49 kg - Tolgahan Öztürk (Trabzon)52 kg - Ömer Koç (Bursa)56 kg - Selçuk Eker (İstanbul)60 kg - Enes Refik Çiftçi (Kocaeli)64 kg - Yasin Yılmaz (Bursa)69 kg - Onur Şipal (İstanbul)75 kg - Önder Şipal (İstanbul)81 kg - Cem Karlıdağ (İstanbul)91 kg - Burak Aksın (İstanbul)+91 kg - Yusuf Açık (Bursa)